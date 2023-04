Foto: Gyde Hansen Hafenrundfahrt in Husum Käpt´n Loy: Von den Weltmeeren auf den Husumer Hafen Von Gyde Hansen | 28.04.2023, 13:14 Uhr

Auf Tuckerboot „Möwe Willi“ bietet Wolfgang Loy seit neun Jahren fast täglich Hafenrundfahrten im Husumer Hafen an. Nachdem er auf den großen Schiffen die Weltmeere befahren hat, zog es ihn zurück in die Kleinstadt am Meer.