Sommerhitze FOTO: dpa up-down up-down Hitzetod in Nordfriesland Warnungen gibt es schon lange, aber kein Schutzkonzept: Spurensuche beim Rettungsdienst und beim Kreis Von Birger Bahlo | 24.06.2022, 18:39 Uhr

2018 starben in Deutschland 2000 mehr Menschen an Folgen der Hitze als im Straßenverkehr. Das zeigen Recherchen von „Zeit Online“. Wie ist die Lage in Nordfriesland? Klinikum und Kreis suchen Antworten auf Fragen von shz.de.