Hans Joachim von Homeyer mit seinem neuen Ventilator. Das Gerät soll gegen die Hitze in Husum helfen. FOTO: Birger Bahlo up-down up-down Heiß, heißer, Husum Arbeiten trotz Hitzewelle: So wappnen sich Nordfriesen , Herbert Müllerchen und | 19.07.2022, 16:07 Uhr Von Annika Jensen Birger Bahlo | 19.07.2022, 16:07 Uhr

Am Dienstag knapp über 30, am Mittwoch soll es über 35 Grad werden. Das sind die Vorhersagen für Husum in dieser Woche. Wie lässt sich das am besten aushalten? Etwa bei der Arbeit unter freiem Himmel?