Erst vor knapp zwei Jahren wurde das Strafmaß geändert: Kinderpornografie hat jetzt höhere Mindeststrafen. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Amtsgericht Husum Besitz von Kinderpornografie: Frage nach Strafmaß sorgt für Diskussion Von Sebastian Kaiser | 21.06.2023, 17:05 Uhr

Ein Angeklagter musste sich am Mittwoch in zwei Fällen für den Besitz kinderpornografischer Bilder und Texte verantworten. Doch, obwohl die Schuld schnell festgestellt war, stand die Frage im Raum: Kann es in diesem Fall mildernde Umstände geben?