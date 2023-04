Eine Kandidatin und vier Kandidaten wollen an die Spitze der Husumer Stadtverwaltung. Foto: Collage: Uli Nobis up-down up-down Bürgermeisterwahl in Husum 2023 Nachfolge für Uwe Schmitz: Wo man die Kandidaten jetzt noch live erleben kann Von Jonna Marlin Lausen | 27.04.2023, 15:30 Uhr

Die Kommunalwahl am 14. Mai rückt immer näher und damit auch die parallel stattfindende Direktwahl eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin für die Stadt Husum. Wer die Kandidaten nochmal live erleben will, hat dazu am 3., 6. und am 9. Mai die Gelegenheit.