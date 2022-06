Start der Husum-Box mit (v. l.) Bürgermeister Uwe Schmitz, Ordnungsamtsleiter Malte Hansen und Robin Unger vom Ordnungsamt. FOTO: Simone Mommsen Neue Abholbox der Stadt Husum Wie an Paketstationen: Ausweis und Reisepass gibt es aus dem Automaten Von Birger Bahlo | 16.06.2022, 12:46 Uhr

Im Zuge der Digitalisierung der Abläufe im Rathaus hat die Verwaltung am Nebeneingang in der Straße Am Binnenhafen eine Abholbox aufgestellt. Wer sich dort mit seinem Fingerabdruck ausweist, kann Dokumente abholen.