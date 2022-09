Ralf Kiekhöfer und Frank Schenke benötigen für „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann geometrische Formen. Foto: Marc Nasner up-down up-down Husumer Figurentheater-Festival Pole-Poppenspäler-Tage 2022 starten mit „Die Vermessung der Welt“ Von Marc Nasner | 16.09.2022, 18:28 Uhr

In den letzten Jahren konnten die Pole-Poppenspäler-Tage gar nicht oder nur in abgeschwächter Form stattfinden. Nun startet ein vielseitiges Programm auf sieben Bühnen mit Stücken wie „50 Shades of Gretel“ oder „Trashhh!!!“.