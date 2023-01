Die SA marschiert durch die Bredstedter Osterstraße. Foto: Verein für Bredstedter Geschichte up-down up-down Machtübernahme 1933 Spitzenwerte für die NSDAP: Als die Nazis an die Macht kamen Von Prof. Dr. Thomas Steensen | 29.01.2023, 12:36 Uhr

Vor 90 Jahren in Nordfriesland: Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Seine NSDAP findet in Nordfriesland viele Anhänger. Wie die Nazi-Zeit den Kreis veränderte.