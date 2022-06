In Husum fehlen derzeit rund 200 Kita-Plätze im U3- und Ü3-Bereich. (Symbolbild) FOTO: Georg Wendt/dpa Fachkräftemangel und Kitaplätze 1,8 Millionen Euro: Husums Verwaltung will Kitas besser machen Von Annika Jensen | 10.06.2022, 13:55 Uhr

Husum will Geld für die Kleinsten in die Hand nehmen. Bauen, Inklusion, Heilpädagogen sind da nur einige Stichworte. Sie will die Qualität in den Kitas steigern – sogar über Standards auf Landesebene hinaus. Kritik gibt es dennoch.