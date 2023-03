So „melden“ die Husumer Nachrichten den Selbstmord Hitlers. Foto: Kreisarchiv NF up-down up-down 150 Jahre Husumer Nachrichten Dunkles Kapitel: Die Zeitung in der Nazi-Zeit Von Prof. Dr. Thomas Steensen | 23.03.2023, 11:44 Uhr

Während der NS-Zeit gab sich die Zeitung streng Hitler-treu. So war es um die Husumer Nachrichten und andere Titel in der Nazi-Zeit in Nordfriesland bestellt.