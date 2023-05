9. Mai in St. Peter: Rhythm & Blues mit Roland Berens

Der für seine Rhythm & Blues- sowie Folk-Rock-Songs bekannte Musiker Roland Berens gibt am Dienstag, 9. Mai, um 15.30 Uhr im Dünen-Hus an der Erlebnis-Promenade von St. Peter-Ording (Ortsteil Bad) ein Konzert. Brillant sind aber auch seine deutschen Dylan-Interpretation, finden seine Fans.

Roland Berens ist weltweit unterwegs. Foto: Anton Luhr Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Roland Berens hat schon weltweit Konzerte gegeben, unter anderem für die deutschen KFOR-Soldaten der Bundeswehr im Kosovo oder für das Goethe-Institut in Mexico und Costa Rica. Der Eintritt ist frei.

11. Mai in Stapel: Thielke – Das Beste aus 25 Jahren

Der Komiker und Kabarettist Hans-Hermann Thielke kommt am Donnerstag, 11. Mai, nach Stapel ins Ohlsenhaus, um „Das Beste aus 25 Jahren“ zu präsentieren.

Hans-Hermann Thielke kommt nach Stapel. Foto: Andreas Volkmar Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Seit einem Vierteljahrhundert begeistert der Schauspieler Helmut Hoffmann alias Hans-Hermann Thielke im Strickpullunder aus der beamtendeutschen Mitte der Gesellschaft sein Publikum mit einzigartigen Geschichten aus dem Alltag des Lebens nach der Post. Er überzeugt in seiner Rolle als pedantischer aber liebenswerter Postbeamter im Ruhestand. Er singt, tanzt, jongliert, erzählt Witze, putzt die Brille…und kommt wie immer vom Hundertsten ins Tausendste. Auch nach 25 Jahren begrüßt er sein Publikum höflich wie eh und je: „Mein Name ist Hans-Hermann Thielke, und ich mach hier heute Abend auch mit!“ Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Buchhandlung Jan Stümpel, Am Fürstenburgwall 11, Friedrichstadt, und beim IK-Markt Temme, Am Markt 6, in Stapel.

11. Mai in Husum: folkBALTICA-Doppelkonzert

Im Rahmen der folkBALTICA-Eröffnungskonzerte feierten Synje Norland und Frederik Vedersø im Jahr 2022 Premiere mit ihrem eigens für das Festival komponierte deutsch-dänischen Lied. In diesem Jahr werden die Niebüllerin und der Füne jeweils ihre eigenen Projekte präsentieren und sich zum Grande Finale musikalisch vereinen.

Frederik Vedersø und Synje Norland musizieren gemeinsam. Foto: Vedersø/Norland Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Husumer Speicher sind die Musiker am Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr, mit einem Doppelkonzert zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf vor Ort.

13. Mai in Husum: Jens Wagner mit Comedy op Platt

Der Platt-Comedian Jens Wagner präsentiert am Sonnabend, 13. Mai, 20 Uhr, in der Messehalle in Husum sein neues Programm Wie mütt mol wedder schnacken.

Verwandlungsfähig: Jens Wagner mal so, mal anders – aber immer witzig: Foto: Jens Wagner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie schnell ziehende Wolken huschen die Gesichtsausdrücke über sein Gesicht. Nur mit dem Lachen spart Jens Wagner in guter Clowns-Tradition, umso mehr beben die Lachmuskeln des Publikums. Seine Geschichten beziehen sich aus seinem persönlichen Umfeld. Aufgewachsen mit Oma und Opa auf dem Bauernhof, seine Jugend mit den ersten zarten Annäherungen zum weiblichen Geschlecht, sowie das Zusammenleben mit seiner Frau Regine und den Problemen mit den Kindern werden auf der Bühne humorvoll ausgebreitet... Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Liesegang, im Reisebüro Biehl und bei reservix.de

13. Mai in Husum: Monteverdis Marienvesper

Der Chor Vocaliter Hamburg und das Bremer Ensemble Weckmann-Consort führen am Sonnabend, 13. Mai, um 18 Uhr in der Husumer Marienkirche Claudio Monteverdis Marienvesper auf.

Der Chor führt die Marienvesper auf. Foto: Vocaliter Hamburg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zu seinem 380-jährigen Todestag bringen der Kammerchor für bekannte und unbekannte, geistliche, weltliche und fantastische Chorwerke und das Bremer Ensemble gemeinsam mit acht Profi-Solisten das aus dem Jahr 1610 stammende Werk zur Aufführung. Die Leitung haben Fabian Bamberg unbd Lea Suter. Bei freiem Eintritt wird am Ausgang um eine Kollekte gebeten.

13. Mai in Husum: A tribute to Bob Dylan

Im Husumer KulturKeller gibt es am Sonnabend, 13. Mai, 20 Uhr, ein Konzert der Rolling Thunder Band. Ihr Motto ist: A tribute to Bob Dylan.

Die Rolling Thunder Band. Foto: Manne Burmeister Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Band, die sich anlässlich des 80. Geburtstags des Altmeisters Bob Dylan zusammenfand, um diesen Tag zu würdigen, spielt ausschließlich Songs aus Dylans reichem Repertoire. Die Lieder umfassen Songs verschiedener Stilrichtungen aus der 60-jährigen Karriere des Nobelpreisträgers. Karten gibt es im Vorverkauf in der Schloßbuchhandlung, Restkarten an der Abendkasse.

13. Mai in Husum: BigBand-Festival

Präsentiert vom Lions-Club Husum-Goesharde und gefördert durch die Nord-Ostsee-Sparkasse, findet am Sonnabend, 13. Mai, ab 19 Uhr in der Aula der Theodor-Storm-Schule in Husum die erste Ausgabe des „Husum BigBand Festivals“ statt. Dem Publikum wird an diesem Abend die gesamte Bandbreite der BigBandmusik geboten, von Jazz über Pop, Soul bis Rock. Mit dabei sind die Nordic-BigBand, Beatfactory und die TSS BigBand.

Am Sonnabend in Husum beim BigBand-Festival mit dabei. Foto: Nordic BigBand Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Jede Band hat 45 Minuten Zeit, das Publikum zu begeistern, bevor im großen Finale alle drei Bands gemeinsam musizieren und mit rund 60 Musikern die vielleicht größte BigBand des Landes bilden. Karten sind in der BOE-Musicacademy (Husum, Heckenweg 2) sowie in der Schlossbuchhandlung Husum erhältlich.

13. Mai in Husum: Henkersführung im Schloss

Reinhard Boucsein im Henkersgewand erzählt von Henkern, Hexen und Mystizischem. Foto: Andreas Birresborn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr führt Reinhard Boucsein in der Rolle des Henkers wieder durch das Schloss vor Husum. Anschaulich berichtet er über das Berufsbild des Scharfrichters im 16. und 17. Jahrhundert. Die Arbeit des Henkers beschränkte sich nicht nur darauf, das Todesurteil zu vollstrecken. Auch medizinisches Allgemeinwissen, die städtische Müllentsorgung und Kontrolle der gefallenen Mädchen gehörten zu seinen Aufgaben. Während der Henker einerseits als unehrlich verachtet und aus der Gesellschaft ausgestoßen wurde, gelangte er doch häufig zu Reichtum und Einfluss. In diesem Spannungsfeld beleuchtet Reinhard Boucsein auch den damaligen Umgang mit vermeintlichen Hexen und Zauberinnen und deren Verfolgung. Sowohl Peter Goldschmidt, der die Hexenverfolgung in seinem Buch „Der höllische Morpheus“ vorantrieb, als auch Paul Ipsen, dessen Doktorarbeit das Ende der Hexenverfolgung einleitete, kamen aus Husum. Verglichen mit den großen Verfolgungswellen in Bamberg oder Würzburg wurden in Nordfriesland jedoch wenige Frauen der Hexerei angeklagt. Weitere Themen sind unter anderem die Kindsmörderinnen, die Mystikerinnen und – mit einem Ausblick in das 19. Jahrhundert – der Rebell Harro Harring, die alle auf ihre Weise Husum in Atem hielten.

Anmeldung unter Telefon 04841/2545 oder per E-Mail: kasse@museumsverbund-nordfriesland.de.

15. Mai in Husum: Nautilus aus Japan

Das japanische Jazztrio Nautilus ist am Montag, 15. Mai, 20 Uhr, zu Gast im Husumer Speicher und präsentiert dort eine Mischung aus Jazz, Funk, Discomusik, Soul und HipHop.

Das japanische Trio spielt am 15. Mai in Husum. Foto: Nautilus Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Konzeption von Nautilus orientiert sich nicht nur an der Komposition „Nautilus“ von Bob James, sondern auch an einem tatsächlich existierenden amerikanischen U-Boot und ähnelt damit ihrem zeitgenössischen Stil, der die seltene Groove-Musik der 70er Jahre in einer abgrundtiefen Bildsprache fortsetzt. Das Trio besteht aktuell aus dem Schlagzeuger Toshiyuki Sasaki, Bassist Shigeki Umezawa und Keyboarderin Mariko Nakabayashi.

16. Mai in St. Peter-Ording: Countrymusik mit der Band Boxcar

Die Gruppe Boxcar hat sich der Country- und Westernmusik verschrieben. Foto: Horst Rathje Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording lädt am Dienstag, dem 16. Mai um 15.30 Uhr ins Dünen-Hus, Erlebnis-Promenade, St. Peter-Bad, zu einem Konzert mit der Countryband Boxcar ein. Alle Bandmitglieder blicken auf eine langjährige musikalische Erfahrung in den verschiedensten musikalischen Genres zurück und haben sich seit nunmehr zehn Jahren ganz der Country- und Westernmusik verschrieben. Der klassische Countrysound mit mehrstimmigem Gesang wird hierbei besonders durch eine abwechslungsreiche Keyboardbegleitung und eine einfühlsame Pedal-Steel-Gitarre bereichert. Das Repertoire der Band besteht aufgrund der 3 gesangsstarken Leadsänger aus einer Vielzahl unterschiedlichster Coversongs wie beispielsweise von Johnny Cash, Jimmy Buffet, Mavericks, Eric Clapton, Alan Jackson, George Strait, Vince Gill, Eagles und anderen. Der Eintritt ist frei

17. Mai in Husum: Landestheater spielt „Achtsam morden“ statt „Der Kirschgarten“

Aufgrund mehrerer Erkrankungen im Ensemble wird am Mittwoch, 17. Mai, ab 20 Uhr im Husumhus in Husum die Krimikomödie „Achtsam morden“ statt die ursprünglich geplante Vorstellung von „Der Kirschgarten“ gespielt. Für die ausgefallene Vorstellung kann kein Nachholtermin mehr angeboten werden. Bereits gekaufte Karten behalten für „Achtsam morden“ ihre Gültigkeit oder können an den Theaterkassen bzw. Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, innerhalb von zwei Wochen zurückgegeben werden.

Lucie Gieseler, Dennis Habermehl und Gregor Imkamp spielen 15 verschiedene Rollen in der Krimikomödie „Achtsam morden“. Foto: Landestheater Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Achtsam morden“ ist eine Krimikomödie nach dem Roman von Karsten Dusse. Achtsamkeit ist das Thema der Stunde. Der gestresste Strafverteidiger Diemel besucht einen Achtsamkeitsworkshop und setzt die Ratschläge seines Coaches direkt in die Tat um. Er nimmt sich eine Auszeit – ein ganzes Wochenende mit seiner Tochter am See, ohne an die Arbeit zu denken. Hierbei ist er so konsequent, dass er seinen Mandanten, den Mafiaboss Dragan, den er auf dem Hinweg noch schnell in seinem Kofferraum versteckt hatte, glatt vergisst. Am Ende des Kurzurlaubs ist Diemel tiefenentspannt – und Dragan tot. Ganz im Sinne seiner neuen Lebensphilosophie macht Diemel das Beste aus der Situation.

Drei Schauspieler*innen bringen in 15 unterschiedlichen Rollen Dusses Erfolgsroman in einer rasant-überraschenden Fassung mit überbordender Spielfreude auf die Bühne. Es spielen Lucie Gieseler, Dennis Habermehl und Gregor Imkamp, Inszenierung Sonja Streifinger.

Tickets gibt es in der Schlossbuchhandlung, Schlossgang 10, in Husum, Telefon 04841/89214 oder info@schlossbuch.com und Husumer Nachrichten am Markt 23, Telefon 04841/89650.

18. Mai in St. Peter: Ex-Profikicker Neven Subotić

Im Urban Nature Hotel in St. Peter-Ording ist am Donnerstag der Ex-Fußballprofi Neven Subotić (Borussia Dortmund) zu Gast. Von 18.30 bis 20 Uhr stellt er seine Autobiografie Alles Geben – Warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt vor. Der gebürtige Jugoslawe erzählt von seiner Flucht über Deutschland in die USA in der Kindheit, dem Leben als Star und seinem Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit in einer kapitalistischen Welt. Er berichtet von seiner Entwicklung vom gefeierten Ausnahmesportler zum gesellschaftspolitischen Aktivisten.

Ex-Fußballprofi Neven Subotić (Borussia Dortmund) Foto: Kiwi/NH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere und ausschweifenden Lebensstils entschied er, seine Zeit und Geld denen zu widmen, die ein Leben im anderen Extrem führen müssen. Die von ihm gegründete Stiftung ermöglicht Menschen in Äthiopien Zugang zu sauberem Wasser und ist aktuell der Mittelpunkt seines Wirkens. Tickets (18 Euro) gibt es im Vorverkauf unter ticket2go.de/#!/event/3541 oder urban-nature.de

19. und 20. Mai in Garding und Friedrichstadt: Akkordeon-Konzert

28 Musiker und drei Sänger treten als Akkordeonorchester Accollage auf. Foto: Accollage Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Freitag, 19. Mai, ist das Niedersächsische Landesakkordeonorchester Accollage in der St. Christian-Kirche, Garding zu Gast. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Ein zweites Konzert findet am Samstag, 20. Mai, ab 19 Uhr in der St.-Christopherus-Kirche in Friedrichstadt statt. Accollage gibt es seit fast 30 Jahren. Rund 28 Musiker sowie drei Sänger gehören zum Ensemble. Das Programm reicht von Klassik und legendärer Rockmusik bis zu Jazz und Pop. Der Eintritt ist frei..

26. Mai in Husum: Jazz-Duo Sandecki und Spiegel spielen im NCC Husum

Zwei Schwergewichte der europäischen Jazz-Szene, Vladyslav Sandecki (Klavier) und Jürgen Spiegel (Schlagzeug), kommen nach Husum. Am 26. Mai treten die beiden ab 20 Uhr auf Einladung des Kunstvereins Husum im Husum Crongress Center (NCC) auf.

Jürgen Spiegel (l.) und Vladyslav Sandecki kommen am 26. Mai auf Einladung des Kunstvereins Husum ins NCC Husum, um Stücke aus ihrem neuen Album „Solace“ zu präsentieren. Foto: Steven Haberland Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit ihrem neuen gemeinsamen Album Solace haben die beiden Künstler ihr Duo-Konzept weiter verfeinert: wuchtig und intim, erzählerisch und romantisch, minimal, gelegentlich sogar psychedelisch, aber immer spielerisch befreit und spontan. Tickets gibt es bei der Buchhandlung Liesegang, im Reisebüro Biehl oder bei Reservix.

4. Juni in Viöl: Bauernmarkt mit Königsproklamation

Unter dem traditionellen Motto Komen, kieken, wohlföhlen findet am Sonntag, 4. Juni, ganztägig in Viöl der große Bauernmarkt statt. Da die Veranstaltung corona-bedingt in den Jahren 2020 bis 2022 abgesagt werden musste, ist es jetzt seit 1995 der 25. Bauernmarkt und damit ein Jubiläum.

Der Tag startet um 9.30 Uhr vor dem Feuerwehrhaus mit einer Open Air-Marktandacht. Nach einem Auftaktkonzert durch den Hattstedter Spielmannszug (10.15 Uhr) und Grußworten aus Politik und Wirtschaft erfolgt gegen 11 Uhr die mit Spannung erwartete Proklamation der neuen nordfriesischen Lammkönigin und Lammprinzessin. Anschließend gibt es bis zum Abend auf der Bühne ein buntes Programm mit Küstenspaß von der Waterkant (Lui & Fiete), dem Musik-Club Viöl und dem Feuerwehrmusikzug Viöl.

Die Pferdeschauen sind immer echte Publikumsmagneten. Foto: Silke Schlüter Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Programm auf der Wiese an der Erich Wobser-Halle beginnt ebenfalls um 9.30 Uhr mit verschiedenen Tierschauen. Bis zum späten Nachmittag werden dort Rinder- und Pferderassen präsentiert und durch eine Fachjury bewertet. In der Halle selbst sowie entlang der Festmeile gibt es einen Hobby-, Neuwaren- und Kunsthandwerkermarkt mit einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Marktstände und Verzehrbuden. Auch für Kinder werden eine Menge Attraktionen geboten. Veranstalter sind der HGV und die Gemeinde Viöl, der Verband Schleswig-Holsteinischer Fleischrinerzüchter, das Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg, das Projekt Nordfrieslamm und als Organisator Wilfried Bossen vom Flensburger Musikservice.

6. Juni in Friedrichstadt: Bettina Tietjen liest

Aus ihrem Buch Früher war ich auch mal jung liest Bettina Tietjen am Dienstag, 6. Juni, 19 Uhr, in der St. Christophorus-Kirche in Friedrichstadt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Tourismusverein, Telefon 04881/93930, per Mail an info@friedrichstadt.de

Moderatorin und Buchautorin Bettina Tietjen Foto: Sebastian Fuchs Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Als Bettina Tietjen im Keller ihre alten Tagebücher wiederfindet, beginnt für sie eine aufwühlende Zeitreise. Sie begegnet ihrem 14-jährigen Ich wieder, das sich leidenschaftlich politisch positioniert, taucht ein in die ersten, manchmal auch nur heiß ersehnten Liebschaften, die Jahre der Abnabelung vom streng gläubigen Elternhaus und die große Suche nach dem Lebensglück. Konfrontiert mit den Träumen, den Idealen und Ängsten ihres jüngeren Ichs, begibt sich die heute 63-jährige Moderatorin, Autorin und Talkmasterin auf eine höchst unterhaltsame, aber auch nachdenkliche Selbsterkundung und stellt fest: „Auch wenn wir Jahrzehnte später ganz anders auf das Leben blicken, können wir einiges von unserem jüngeren Ich lernen.“

10. Juni in Husum: Kelpie im KulturKeller

Die Norwegerin Kerstin Blodig und der Schotte Ian Melrose haben sich der keltisch-skandinavischen Weltmusik verschrieben. In Husum treten sie am Sonnabend, 10. Juni, 20 Uhr, im KulturKeller im Schlossgang unter dem Namen Kelpie auf. Ihren Fans zufolge erzeugen Blodigs einzigartige Stimme, das virtuose Gitarrenspiel beider und Ians betörendes Flötenspiel permanent Gänsehautmomente.

Ian Melrose und Kerstin Blodig sind Kelpie Foto: kelpie.band Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Karten gibt es im Vorverkauf in der Schloßbuchhandlung, Restkarten an der Abendkasse.

19. Juni in Breklum: freekind in der Live Lounge

In der Live Lounge Altes E-Werk in Breklum ist am Montag, 19. Juni, 19 Uhr, das Musikprojekt freekind. mit RnB, Rap, Hip-Hop und Soul zu Gast.

Sara Ester Gredeliy und Nina Korošak sind das Projekt freekind. Foto: Giovanni Mafrici Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die kroatische Pianistin und Sängerin Sara Ester Gredelj und die slownische Schlagzeugerin Nina Korošak Serčič haben sich an der Kunst-Universität Graz kennengelernt. Sie liefern ausformulierte Crossovers zwischen den Musikstilen und tiefgründige Texte, die eine starke Botschaft transportieren.

27. Juli in Tönning: Hendrik Bergs Dünenrache

Im besonderen Ambiente des Tönninger Packhauses stellt der Krimiautor Hendrik Berg am Donnerstag, 27. Juli, 19 Uhr, sein neues Werk Dünenrache vor. Als Autor von Drehbüchern für SOKO Leipzig, Die Wache, Die jungen Ärzte und vieler weiterer TV-Serien hat sich mit seinen authentischen Nordseekrimis einen Namen gemacht. Tickets gibt es in der Stadtbücherei.

Im besonderen Ambiente des Tönninger Packhauses liest Hendrik Berg aus seinem Krimi Dünenrache. Foto: Ergun Cankaya / Packhaus ssl Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der „Deichmörder“ war der erste von mittlerweile neun Bänden, in denen der kantige Kommissar Theo Krumme mit seiner jungen Kollegin Patricia „Pat“ Reichelt bei der Kripo Husum ermittelt. Im neuen Roman geht es um den persönlichsten Fall des Ermittlers: Während der Winter eisige Wellen gegen die Küste der Nordsee wirft, hat es Krumme mit einem mysteriösen Verbrechen in der Sylter Kunstszene zu tun. Der Tatverdächtige: Der Ehemann des Opfers. Und ein alter Bekannter Krummes, der ihn zwingt, sich seinen Dämonen aus frühen Berliner Zeiten zu stellen. Es geht um Lügen und Verrat und einen scheinbar perfekten Plan. Um die Frage, wie lange wir Opfer unserer Erinnerungen und Geheimnisse bleiben. Und um die Hoffnung auf die große Liebe, die im Sylter Winter ihr tragisches Ende findet...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AUSWAHL AKTUELLER AUSSTELLUNGEN

7. Mai bis 6. Juni in Oldenswort: Gisela Kindel

Der Förderverein Treffpunkt Oldenswort eröffnet am Sonntag, 7. Mai, um 14.30 Uhr in der Dorfstraße 31 eine Ausstellung mit 13 Ölgemälden und Acrylarbeiten der Tönninger Künstlerin Gisela Kindel. Sie ist seit mehr als 40 Jahren für ihre einfühlsamen und beeindruckenden Gemälde bekannt, die durch Farbwahl und feine Linienführung bestechen. Die Ausstellung ist donnerstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Gisela Kindel stellt in Oldenswort aus. Foto: Künstlerfoto Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Um 15 Uhr hält Rolf Kindel einen Vortrag über den christlichen Pilgerweg von Lissabon nach Santiago de Compostela. Er schildert seine Erlebnisse auf dem ca. 620 Kilometer langen Caminho Português.

11. Mai bis Juni in Bredstedt: Cartoons zur Demenz

In der Amtsverwaltung in Bredstedt, Theodor-Storm-Straße 2, wird am Donnerstag, 11. Mai, um 18.30 Uhr eine Ausstellung des Cartoonisten Peter Gaymann eröffnet. Seine humorvollen 25 Bilder zeigen Alltagssituationen von Menschen mit Demenz.

Cartoon zur Demenz im Alltag Foto: Peter Gaymann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Institutionen wie der Pflegestützpunkt Nordfriesland, der TondernTreff, die Demenzexpertin Christine Becker und das Tanzstudio Stümer berichten von ihrer Arbeit mit demenziell Erkrankten. In einem Demenzparcours können die Besucher nachvollziehen, mit welchen Einschränkungen im Alter eventuell gerechnet werden kann. Es wird ein kleiner Imbiss gereicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Ausstellung ist im Anschluss bis Anfang Juni im Obergeschoss der Amtsverwaltung zu sehen.

Bis 12. Mai in Husum: Aquarelle im Rathaus

Im Husumer Rathaus präsentiert der Kunstverein Husum auf drei Etagen eine Werkschau mit 100 Aquarellen der auf Amrum ansässigen Künstlerin Anna Susanne Jahn (*1961). Die Ausstellung wird am 18. März, 11.30 Uhr, durch den Kunsthistoriker Dr. Thomas Gädeke (Leiter der Grafiksammlung des Landes Schleswig-Holstein auf Schloss Gottorf) eröffnet; musikalisch umrahmt von Waldemar J. Jarczyk auf der Flöte. Im Anschluss wird die Künstlerin live an einem Aquarell arbeiten und für Gespräche zur Verfügung stehen. Am Sonnabend, 13. Mai, bietet sie inmitten der Ausstellung einen Malkurs an. Anmeldung unter 04682/968488 oder per Mail an kontakt@annasusannejahn.de

Aquarell- und Federzeichnung auf Hadernbütten: „Bismarckhering“ von 2023 Foto: Anna Susanne Jahn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die minutiös gemalten zarten Pflanzenporträts und raffiniert komponierten Stillleben, deren Motive von Strandfunden über die alten Bretter einer Stalldecke bis hin zu appetitlichen Sahnetörtchen und Rollmöpsen reichen, stammen aus den letzten 15 Jahren. Die Ausstellung ist bis zum 12. Mai während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen: Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 16 Uhr, Freitag bis 12 Uhr.

Bis 14. Mai in Tetenbüll: Dieter Staacken

Vom 25. März bis 14. Mai präsentiert der Gardinger Künstler Dieter Staacken im Museum Haus Peters, Tetenbüll, unter der Überschrift „Plattdeutsche Bilder“ Motive in verschiedenen Techniken, Skulpturen und Gedichte. Die Ausstellung Windland ist eine multimediale Hommage an die Halbinsel Eiderstedt.

Dieter Staacken Foto: Karin Funke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Eröffnung am Sonnabend, 15 Uhr, wird musikalisch begleitet von Rainer Martens, Elisabeth Weisenberger und Carolin Winkel. Dieter Staacken liest aus seinem neuen Sammelband plattdetusche Riemels. Zugleich zeigt die Keramikerin Julia Baer exklusiv ihre Kollektion „Reet“. Zu sehen ist die Ausstellung dienstags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr.

18. Mai bis 21. Mai in Husum: Kunst im Kulturkeller

Unter dem Namen EigenArt zeigen Carina Fischer, Brigitte Füßner, Christina Glowacz, Gudrun Müllerchen, Jörg Nehl und Joachim Pfeffer von Donnerstag bis Sonntag (18. bis 21. Mai) täglich von 11 bis 17 Uhr im Husumer KulturKeller im Schloßgang ihre Werke: Malerei in Öl, Gouache und Acryl sowie verschiedene Drucktechniken.

Unverkennbar: das Husumer Rathaus Foto: Künstlergruppe EigenArt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Schwerpunkt der diesjährigen Ausstellung sind Bilder zum weit gefassten Thema Haus. Offiziell eröffnet wird die Schau am Himmelfahrtstag um 11.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bis 19. Mai in Garding: Vom Foto zum Gemälde

Im Alten Rathaus in Garding zeigt Dr. Michael Slevogt bis zum 19. Mai eine Ausstellung unter der Überschrift „Fotometamorphosen“ mit Bildbeispielen in drei Zyklen. Die Vernissage findet am Sonntag, 2. April, 15 Uhr, statt. Der Förderverein für Kunst und Kultur Eiderstedt lädt hierzu bei freiem Eintritt ein.

Ausstellung Fotometamorphosen in Garding Foto: Dr. Michael Slevogt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im ersten Zyklus zeigt der Künstler Bilder ohne jegliche Verfremdung durch fotografische Mittel, der zweite Fotografien, die mittels Photoshop intensiviert wurden und der dritte Bilder, die durch zusätzliche Maltechniken in ihrer Bildintuition weiter komprimiert wurden und dadurch als Fotografien teilweise nicht mehr erkennbar sind.

21. Mai bis 7. Juli in Garding: Geraldine Liedtke

Vom 21. Mai bis 7. Juli ist im Alten Rathaus in Garding eine Werkschau von Geraldine Liedtke zu sehen, die erst spät zur Malerei gefunden hat.

Werkschau in Garding Foto: Geraldine Liedtke. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Erst nach dem Einstieg in den Ruhestand fand sie Zeit für die Malerei. Beginnend mit Porträts ging es über die Plein-Air-Malerei und Stilleben zurück zur Porträt-Malerei. Für Geraldine Liedtke ist es immer wieder spannend, vor der weißen Leinwand oder dem weißen Blatt zu sitzen und zu hoffen, dass ein gutes Bild entsteht.

Bis Ende Mai in Bredstedt: Wolfgang Brinkmann

Das freie Atelier Kunst Stadt Werk zeigt bis Ende Mai im KunstECK in der Süderstraße 6a in Bredstedt eine Ausstellung mit Werker von Wolfgang Brinkmann aus Vollstedt. Er ist seit 1992 freischaffender Künstler und behandelt Themen aus Gesellschaft, Politik, Religion, Wirtschaft und Sexualität.

Künstler Wolfgang Brinkmann und Kuratorin Stefanie Chilla Foto: Kunst Stadt Werk Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aus einfachen, zum Teil schäbigen Dingen, gestaltet er aufregende Zauberstücke in Form von Skulpturen, Modelle und oder Leinwände. Diese haben nur zum Teil mit schönen Gemälden zu tun und dennoch oder genau deswegen öffnen sie weite Räume. Räume, die zum Nachdenken einladen und unbedingt einen Austausch beinhalten sollen. Sein Pseudonym lautet GÖK – sie stehen für Ganzheitlich, Ökologisch und Kunst. Die Öffnungszeiten sind hier zu finden: kunsteck-bredstedt.de

3. Juni bis 31. August in Husum: Pressefotografie

Im „Haus der Fotografie” Am Außenhafen 28 in Husum sind vom 3. Juni bis 31. August Werke der Hamburger Pressefotografen Klaus Bodig, Jürgen Joost, Andreas Laible und Ronald Sawatzki zu sehen. Kultur, Politik, Wirtschaft, Sport oder Reportage – das Spektrum ihrer Tätigkeit war breit gefächert. Veröffentlicht wurden die Bilder in Tageszeitungen, Magazinen, Büchern, Werbebroschüren, auf Plakaten und in den letzten Jahren auch zunehmend in den neuen Medien.

Klaus Bodig, Jürgen Joost, Andreas Laible und Ronald Sawatzki. Foto: photofactory international Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bis 17. Juni in Husum: Nord-Nord-Ost

In der Husumer Galerie Tobien ist aktuell die Ausstellung Nord-Nord-Ost zu sehen. Bis zum 17. Juni wird zeitgenössische Druckgrafik aus Leipzig und Schleswig-Holstein einander gegenübergestellt. Die jeweils fünf Künstlerinnen und Künstler aus Schleswig-Holstein und Leipzig entstammen unterschiedlichen Generationen, wenden verschiedene Techniken an und arbeiten im urbanen oder ländlichen Umfeld.

Werke aus der neuen Ausstellung in Husum. Foto: Patrick Fauck & Wolfgang Werkmeister Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Friedel Anderson, Karin Hilbert, Levke Leiss, Hanne Nagel und Wolfgang Werkmeister aus Bohmstedt präsentieren Höhepunkte der zeitgenössischen Radierung in Schleswig-Holstein. Patrick Fauck, Franziska Neubert, Petra Schuppenhauer, Christiane Werner und Katja Zwirnmann stehen stellvertretend für die Bandbreite Leipziger Druckgrafik, vom Holzschnitt bis zum seltenen Lichtdruck. Am 3. Juni steht der Tag der Begegnung ganz im Zeichen des Austausches, der Information und der Begegnung von Kunstschaffenden mit Liebhabern der Druckgrafik. Zu Gast sind die Vereinigung Griffelkunst aus Hamburg, Wolfgang Werkmeister und Katja Zwirnmann vom Künstlerkollektiv Augen:falter aus Leipzig. Sie berichten von Orten, Entstehung und Vermarktung von Druckkunst diesseits und jenseits des Mainstreams.

Bis 25. Juni in Hattstedt: Havsteen-Mikkelsen

Unter der Überschrift NATUR – SEHEN – RAUM präsentiert das Kunstcenter Mikkelberg in Hattstedt Werk aus drei Generationen der Familie Havsteen-Mikkelsen. Es handelt sich um eine Doppelausstellung, die zeitgleich in Nordfriesland und Dänemark gezeigt wird. Die Eröffnung beider Ausstellungen findet ganztägig am 1. April im Museet Holmen in Løgumkloster (12 Uhr), in der dänischen Kirche in Husum (15 Uhr) und im Kunstcenter Mikkelberg in Hattstedt (16 Uhr) statt – jeweils in Anwesenheit einiger Künstler und Aussteller.

Repro Lithografi Havsteen-Mikkelsen Tindholmur Foto: Tim Riediger/nordpool Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Kunstcenter in Hattstedt zeigt eine große Auswahl von Sven Havsteen-Mikkelsens Werken in Form von Ölmalerei, Lithografie und Glasmosaik. In einer Reihe privater Porträts hauptsächlich seiner Familie interpretiert er Menschen vom Kind bis zum älteren Menschen. Weitere Themen sind Landschafts- und Tierdarstellungen sowie nordische und religiöse Motive. Seine Ehefrau Pamela Havsteen ist mit Aquarellen und Skulpturen vertreten. Alan Havsteen-Mikkelsen wird mit den Originalzeichnungen für die dänische Kirche in Husum und einem Messgewand vorgestellt. Harald Havsteen-Mikkelsen zeigt eine Serie von Ölgemälden, bei denen es sich um Abstraktionen von Landschaften handelt. Eleanor Havsteen-Franklin ist mit Skulpturen und Grafiken vertreten.

Bis 29. Juni: Husum in Bildern

Unter der Überschrift Was will ich meer – Husum in Bildern startet am Freitag, 28. April, 18 Uhr, eine Fotoausstellung von Christiane Lege, die bis zum 29. Juni in der Stadtbibliothek zu sehen sein wird. Geprägt durch den durchgängigen Regen während des letzten Urlaubs der Bochumerin in der Storm-Stadt entstand das „Regenwetterprojekt“, in dem das weichzeichnende Wasser allgegenwärtig ist – die malerische Seite der grauen Stadt.

Weichzeichnendes Wasser im verregneten Husum. Foto: Christiane Lege Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Husumer Musikerin Claudia Sokollek begleitet die Eröffnung mit Gesang und Cello.

9. Juli bis 25. August in Garding: Analog trifft digital

Unter der Überschrift „Im Spiegel der Zeit – analog trifft digital“ gestaltet die Malerin und Fotografin Inka Langer gemeinsam mit dem Fotografen Matthias Grauwinkel vom 9. Juli bis 25. August eine Ausstellung im Alten Rathaus in Garding.

Architektur im Spiegel der Zeit Foto: Inka Langer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Beispiel der Architektur zeigen sie, wie über die Zeit hinweg Gesellschaft und Kulturen vom Bedeutungswandel und von der Wiederkehr geformt sind.

Bis 20. August in Husum: Kunst trotz(t) Ausgrenzung

Im Nordfriesland Museum (Nissenhaus) sowie im Schloss vor Husum wird bis zum 20. August die Ausstellung Kunst trotz(t) Ausgrenzung gezeigt. Sie zeigt Werke von mehr als 50 Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Genre.

Ein Blick in die Ausstellung im Husumer Nissenhaus. Foto: Daniel Penschuck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Bilder, Fotografien, Installationen, Grafiken und Skulpturen von Kunstschaffenden wie Günther Uecker, Daniel Spoerri, Cornel Wachter, Tomi Ungerer, Tammam Azzam, Michael Morgner, Rose Stac und anderen setzen sich ganz unterschiedlich mit Themen wie Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Krieg, Armut, Obdachlosigkeit, Geschlechterrollen und Sexualität auseinander. Sie provozieren, irritieren, überraschen und laden zu Diskussionen und zum Austausch ein. Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm, an dem verschiedene regionale Akteure und Institutionen beteiligt sind.

27. August bis 15. Oktober in Garding: Poesie & Mythos

Heidegrit Gröning und Friedrich Vossel gestalten vom 27. August bis 15. Oktober im Alten Rathaus in Garding eine Ausstellung unter der Überschrift „Poesie & Mythos – Mythos & Poesie“

Bild aus der Austtellung um Poesie und Mythos Foto: Heidegrit Gröning & Friedrich Vossel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Geheimnis eines Steins erspüren, sich hineingeben, ihn gestalten, ist Arbeit des Bildhauers Friedrich Vossel. Seine Poesie entsteht aus dem Stein. Die Malerin Heidegrit Gröning liest aus dem Stein, den Schriftzeichen der Stelen. Sie hat die Möglichkeit, sich von der Schwere des Steins zu lösen. Archaische Formen und Bedeutung überträgt sie frei auf das Bild und findet zu einer farbigen Poesie. Beide Künstler nehmen den Mythos in ihr Kunstwerk auf, schenken Sagen und Legenden Glauben. So zeigt sich in der Ausstellung – auch in der Gegensätzlichkeit der Materialien – eine gemeinsame Poesie, die auch den Raum gestalterisch einbezieht.

Bis zum Herbst in Husum: Engel im Weihnachtshaus

Unter der Überschrift Lasst Engel musizieren zeigt das Weihnachtshaus in Husum bis zum Herbst 2023 die Sonderausstellung Die zauberhafte Figurenwelt von Wendt & Kühn. Sie zeigt eine Auswahl aus der Sammlung Alix Paulsen/Weihnachtshaus: Figuren aus verschiedenen Schaffensperioden sowie Gegenüberstellungen von alten und neueren Figuren.

Engel aus der Wendt & Kühn-Kollektion Foto: Weihnachtshaus Husum Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mitten im Ersten Weltkrieg gründeten Margarete Wendt (1887–1979) und Margarete Kühn (1888–1977) am 1. Oktober 1915 die Offene Handelsgesellschaft M. Wendt & M. Kühn – ein heute weltweit agierendes Familienunternehmen, das zu den bedeutendsten Produzenten des Erzgebirges gehört. Der Durchbruch gelang 1923 mit einer Gruppe von drei kleinen Engeln mit Geige, Flöte und Fackel. Die Musikantenengel wuchsen in den vergangenen 100 Jahren zunächst zum Orchester, dann in immer neuen Varianten: mal im Bogen, mal auf dem Schlitten oder mit dem Umzugswagen beladen mit einem ganzen Haushalt unterwegs – zusätzlich bestückt mit vielerlei kleinen Gaben, in unterschiedlichen Größen oder als Sonderedition für bestimmte Unternehmen. Daneben entstanden viele Figuren und Figurensätze, passend zu allen Jahreszeiten: Osterhasen, Blumen- oder Erntekinder, dazu Einzelstücke wie Deckenleuchter, Tischpyramide oder Spieluhren. Das Weihnachtshaus ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. weihnachtshaus.info

TEASER-FOTO: