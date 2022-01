Diebe scheitern in Vaale : Hunde schlagen Einbrecher in die Flucht

An der Haustür waren Hebelspuren zu erkennen, davor saßen zwei der insgesamt vier Hunde und bewachten ihr Heim.

Avatar_shz von Sönke Rother

18. Januar 2022, 16:57 Uhr

An der Haustür waren Hebelspuren zu erkennen, davor saßen zwei der insgesamt vier Hunde und bewachten ihr Heim.

Eine tierische Überraschung erlebten Einbrecher, die anscheinend am Dienstagmorgen (18. Januar) in ein Haus in Vaale einsteigen wollten. Als die Bewohner zu ihrem Einfamilienhaus im Rehwinkel zurückkehrten, stand die Haustür offen. Es waren Hebelspuren an ihr zu erkennen.

Diebe flohen ohne Beute

Doch die vier Hunde im Haus hatten ihr Heim gut bewacht und den ungebetenen Gast offenbar ihn in die Flucht geschlagen. Zwei der Tiere saßen vor dem Haus, die beiden anderen im Wohnzimmer. Stehlgut konnte nach erster Durchsicht nicht festgestellt werden.