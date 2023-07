Schüler der 5. und 6. Klasse der dänischen Schule Ascheffel haben für ihr Zisch-Projekt die Bonbonkocherei in Eckernförde besucht. Foto: Privat up-down up-down Zisch: Zeitung in der Schule Ascheffeler Schüler besuchen Bonbonkocherei als Reporter Von Dirk Steinmetz | 10.07.2023, 10:48 Uhr

Zeitung in der Schule: Die dänische Schule in Ascheffel beteiligte sich in diesem Jahr an dem Zisch-Projekt des sh:z. Schüler der 5. und 6. Klasse besuchten dabei die Bonbonkocherei Hinrichs in Eckernförde.