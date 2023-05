Thomas Krüger zeigt Stücke seiner Sammlung im Whisky-Museum. Darunter auch seine Lieblingssorte: ein Springbank-Scotch von 1963. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Besuch bei Thomas Krüger Whisky-Museum in Holzbunge: Sammlung wächst weiter mit neuen Exponaten Von Rainer Krüger | 22.05.2023, 09:49 Uhr

Whisky hat es Thomas Krüger angetan. In seinem Museum in Holzbunge präsentiert der Rendsburger rund 3000 Exponate. Ein neues Stück der Sammlung stammt aus der Zeit der Prohibition in den USA.