Dicht ran an den Straßenrand, und warten, bis sich eine Lücke ergibt, um die Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite zu erreichen. Sieht nicht nur gefährlich aus, ist es auch. Linus (12) muss die Straßenseite wechseln, wenn er nach einem zwei Kilometer langen Fußweg den Bus zur dritten Stunde erreichen will. In der Regel fährt dann doch lieber das „Eltern-Taxi“.

Foto: Gernot Kühl up-down up-down