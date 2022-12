Wieder zurück: Die Band Hüttenfolk aus Sönke Scharlau (von links), Claudia Sokollek, Nesrin Grünau, Nina Heinrich-Wrage und Franz-Reinold Organista gab erstmals seit 2019 wieder ein Weihnachtskonzert auf dem Kolonistenhof. Foto: Horste Becker up-down up-down Nach zwei Jahren Corona-Pause Hüttenfolk mit Konzert in Neu Duvenstedt: Wie die Band ihr Comeback meisterte Von Horst Becker | 18.12.2022, 18:16 Uhr

Die Zeit des Wartens war vorbei. Als Folge von Corona konnte die Band Hüttenfolk in den vergangenen zwei Jahren ihr Weihnachtskonzert in Neu Duvenstedt nicht geben. Würde das Comeback gelingen? Das Quintett gab am 17. Dezember eine klare Antwort.