Am Gartenteich von Malte Haas durften sich die Drittklässler beim Angeln ausprobieren. Foto: Anja Hasler up-down up-down Angelverein Rostiger Haken Warum Grundschüler in Owschlag Fische fangen – und wieder freilassen Von Anja Hasler | 26.04.2023, 15:36 Uhr

Worauf kommt es beim Angeln an? Dieser und weiterer Fragen gingen Grundschüler beim Angelsportverein Rostiger Haken in Owschlag nach. Am Ende konnte jeder einen Fisch fangen.