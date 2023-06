Revierförster Rainer Mertens strebt in den Landesforsten in den Hüttener Bergen einen sogenannten Plenterwald an. Dabei wird der Baumbestand behutsam durch partielle Entnahme von Nadelholz, vor allem Fichten, aufgelockert. In den Lichtinseln könne dann junge, standorttypische Bäume (vor allem Laubbäume) aufwachsen. Ein solcher Wald ist weniger empfindlich gegen Brandgefahr.

Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down