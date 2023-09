Wärmewende in Güby Zu wenig Interesse - Bürger noch unentschlossen Von Dirk Steinmetz | 15.09.2023, 07:13 Uhr Wie groß ist das Interesse an einem Anschluss an ein Nahwärmenetz in Güby? Hier werden die Zu- und Ablaufrohre ins Haus geführt. Foto: Steinmetz / Archiv up-down up-down

Anschluss an ein Nahwärmenetz in Güby und Ahrensberg? Bislang liegen zu wenig Rückmeldungen der Haushalte an einem Interesse zum Anschluss vor. So geht es jetzt weiter.