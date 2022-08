Strom und Wärme produzieren modee Biogasanlagen. In Holtsee betreibt Jens Joost aus Dörphof eine Anlage. Die Gemeindevertretung Holtsee prüft derzeit Fördermöglichkeiten für ein örtlichen Nahwärmenetz. Eine Bürgerbefragung soll Antworten liefern. FOTO: Steinmetz Archiv up-down up-down Umfrage zu regenerativer Wärme Haben die Holtseer Interesse an Wärme aus Biogas? Von Dirk Steinmetz | 10.08.2022, 09:06 Uhr

In Holtsee betreibt Familie Joost seit 2015 eine Biogasanlage. Sie erzeugt jährlich rund 6 Mio. kwh Strom und ungefähr dieselbe Menge an Wärme. Die Gemeindevertretung Holtsee bemüht sich derzeit über die Klimaschutzagentur des Kreises, eine Förderung für ein Nahwärmenetz in Holtsee zu erhalten.