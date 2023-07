Freut sich riesig auf ihr allererstes Wacken Open Air: Marianne Reimer aus Ascheffel. Heavy Metal vom 2. bis 5. August WOA-Serie: Auf zum Wacken Open Air 2023 – als Neuling Marianne Reimer aus Ascheffel im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sie fährt zum ersten Mal nach Wacken – und arbeitet gleich am Tresen. Foto: Britta Bünger up-down up-down WOA 2023 vom 2. bis 5. August Warum Marianne Reimer aus Ascheffel beim Wacken Open Air Bier ausschenkt Von Britta Bünger | 18.07.2023, 11:29 Uhr

Vom 2. bis 5. August steigt das weltgrößte Metall-Festival in Wacken im Kreis Steinburg. Dort wird viel Personalbenötigt. Marianne Reimer aus Ascheffel gehört zum Wacken-Team. Sie ist überhaupt das erste Mal in Wacken – und arbeitet gleich am Tresen.