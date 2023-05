Nach einem Unfall ist die A7 voll gesperrt worden. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Autobahn in Richtung Flensburg Vollsperrung ab Büdelsdorf: Tödlicher Unfall auf der A7 bei Owschlag Von Aljoscha Leptin | 14.05.2023, 22:47 Uhr

Am späten Sonntagabend, 14. Mai, hat sich auf der A7 in Richtung Flensburg ein schwerer Unfall ereignet. Nach Informationen der Polizei ist eine Person an der Unfallstelle verstorben.