Immer mehr Menschen werden aus den umkämpften Gebieten wie in der Region um Pokrowsk evakuiert. Viele entscheiden sich dann für eine Flucht aus der Ukraine. Die Zahl der Flüchtlinge steigt auch in Schleswig-Holstein aktuell wieder an und stellt Ämter und Kommunen auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde vor große Herausforderungen.

Foto: IMAGO/Alex Chan up-down up-down