Diese sechs Schotten sind aktuell in Sehestedt zu Besuch: Brian Devine (von links), Bob Richardson, Lachlann McNeil, Hugh McGarvey, Mick McLoughlin und Danny McGarvey. Anlass ist der Jahrestag des Bold-Guard-Unglücks am Nord-Ostsee-Kanal. Foto: Sabine Sopha up-down up-down Nach dem Tod der Königin Gin Tonic mit der Queen: Diese Erinnerungen haben Schotten in Sehestedt an Elizabeth II. Von Sabine Sopha | 11.09.2022, 14:08 Uhr

Die Königin ist tot. Gestorben ist sie auf Balmoral in Schottland. Was sagen Schotten über Queen Elizabeth II.? In Sehestedt sind zurzeit sechs Glasgower zu Gast. Wir haben sie befragt.