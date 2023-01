Zur ersten Vorstandssitzung des neuen SPD-Ortsvereins Hüttener Berge lud Vorsitzender Thomas Losse-Müller (vorn, l.) Anne Greifsmühlen (Beisitzerin), Thomas Baldzuhn (Kassierer), Werner Blender (Beisitzer) und seinen Stellvertreter Lutz Hippe (v. l.) in die SPD-Geschäftsstelle in der Ottestraße in Eckernförde ein.

Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down