Viele Teilnehmer erwartet die Stiftung Louisenlund auch beim Wettbewerb der 29er. Foto: Stiftung Louisenlund Stiftung Louisenlund Jugendliche segeln auf der Schlei um Herbstpokal Von Susanne Karkossa-Schwarz | 30.08.2022, 11:53 Uhr

Die Stiftung Louisenlund veranstaltet am Wochenende 10./11. September ihre traditionelle Jugendregatta in den Klassen Opti B und Opti C, ILCA 4 und ILCA 6 sowie 29er. Anmeldungen sind noch möglich.