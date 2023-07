Probefahrt geglückt: Holzbunges stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Nommsen (von links), Kirstin Krei (stv. Bürgermeisterin Owschlag), Ulrike Schrabback (Kiel-Region), Andreas Kern (stv. Bürgermeister Osterby), Amtsdirektor Andreas Betz, Wilfried Roggenbuck (Bürgermeister Borgstedt) und Benno Hilwerling (Sprottenflotte). Foto: Horst Becker up-down up-down Bike-Sharing „Sprottenflotte“ in Hüttener Bergen gestartet: Diese Routen gibt es umsonst Von Horst Becker und Lutz Timm | 14.07.2023, 10:09 Uhr

Offizieller Start: Die Sprotten-Flotte in den Hüttener Bergen ist am Donnerstag, 13. Juli, in Borgstedt freigegeben worden. Mit dem Sharing-Angebot fürs Fahrrad sind Touren bis 30 Minuten umsonst, shz.de gibt Tipps.