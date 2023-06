Der Jungstorch in Ascheffel wurde beringt. Nach der anstrengenden Prozedur befindet er sich noch für kurze Zeit in einer Starre, der sogenannten Akinese. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Storch in Ascheffel Mit dem Hubsteiger zum Storchennest: „Hergit“ erhält einen Ring zur Identifikation Von Klaus-Dieter Tüxen | 09.06.2023, 12:00 Uhr

Jedes Jahr erhebt sich ein Kran in der Dorfstraße in Ascheffel. Die Jungstörche werden beringt. Auch in diesem Jahr lockte das Spektakel wieder viele Schaulustige an.