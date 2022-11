Für das Los 2 im Verbandsgebiet hat der Breitbandzweckverband aufgrund der Insolvenz der vorherigen Firma den Auftrag für die Tiefbauarbeiten neu vergeben. Betroffen sind die Gemeinden Neudorf-Bornstein, Lindau, Schinkel, Tüttendorf, Neuwittenbek und Holtsee. Foto: Archiv/dpa/Sina Schuldt up-down up-down Glasfaserausbau auf dem Land Ab 2023 ist jedes Haus im Verbandsgebiet durchgeplant Von Susanne Karkossa-Schwarz | 16.11.2022, 08:21 Uhr

Auf der Verbandsversammlung des Breitbandzwecksverbands der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge in Groß Wittensee zogen Vorstand und Geschäftsführung ein positives Fazit. Für das nächste Jahr steht die Vollendung der Masterplanung an - jedes Haus im Verbandsgebiet soll dann in der Planung berücksichtigt sein.