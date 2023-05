Die Polizei sucht Zeugen, die am 24. Mai eine Sachbeschädigung durch einen Fahrradfahrer in Fleckeby beobachtet haben. Foto: Michael Täger up-down up-down Polizei sucht Zeugen Fahrradfahrer beschädigt Pkw in Fleckeby und fährt weiter Von Gernot Kühl | 30.05.2023, 09:14 Uhr

Ein Fahrradfahrer hat am 24. Mai in Fleckeby im Vorbeifahren einen vor einer Bäckerei geparkten Pkw beschädigt und fuhr anschließend weiter. Die Polizei in Ascheffel sucht jetzt weitere Zeugen.