Verwirrung in Owschlag Plötzliches Halteverbot in der Bahnhofstraße: Apothekerin schlägt Alarm Von Michelle Ritterbusch | 27.09.2023, 12:20 Uhr Parkverbotsschilder stehen vor der Anker-Apotheke in Owschlag. Das Halteverbot gilt allerdings erst ab Freitag. Foto: Anja Hasler up-down up-down

Im Parkstreifen vor der Anker-Apotheke in Owschlag stehen am Mittwoch plötzlich Halteverbotsschilder. Apothekerin Johanna Ostermeyer ist besorgt. Dann stellt sich heraus: Das Halteverbot gilt erst ab Freitag. Was ist passiert?