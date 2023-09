Die Arbeiten der Autobahn GmbH des Bundes sind klar: Zwischen den A7-Anschlusstellen Owschlag und Schleswig/Schuby kommt es von 12. September – also Dienstag – bis 7. November zur Teilsperrung einzelner Fahrstreifen in beide Richtungen. Grund dafür sind turnusmäßige Prüfungen an den Bauwerken.

Nach Angaben von Autobahn-Sprecher Torben Wiencke wird der Schwerpunkt der Arbeiten in Höhe Jagel liegen. Teilsperrungen einzelner Fahrstreifen erfolgt so, dass jeweils zwei Fahrstreifen mit eingeschränkter Breite zur Verfügung stehen. Für Großraum- und Schwertransporte sollen jederzeit mindestens 4,50 Meter als Durchfahrtsbreite zur Verfügung.

Der detaillierte Zeitplan steht schon

Der Zeitplan für die Arbeiten und damit auch die Teilsperrungen steht schon fest. Zunächst erfolgen sie von 12. bis 28. September nur auf der Richtungsfahrbahn Flensburg. Von 29. September bis 15. Oktober kommt es dann auf beiden Fahrbahnen zu Beeinträchtigungen. Von 16. Oktober bis 7. November gibt es dann nur noch Teilsperrungen auf der Richtungsfahrbahn Hamburg.