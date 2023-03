In den nächsten Tagen wird das neue Namensschild auch außen angebracht. Phil Wilke aus Ascheffel wird mit seiner Familie in die obere Wohnung des Dorfgemeinschaftshauses einziehen und sich um die Organisation kümmern. Foto: Britta Bünger up-down up-down Dorfgemeinschaftshaus Osterby Warum aus dem „Schinkenkrog“ der „Alte Bahnhof“ wird Von Britta Bünger | 06.03.2023, 13:49 Uhr

Der „Schinkenkrog“ war der Treffpunkt in Osterby. 2020 schloss Kröger Heinz Neve für immer die Türen. Die Gemeinde war gefordert, kaufte das Gebäude und baute es in ein Dorfgemeinschaftshaus um. Einige private Feiern fanden in dem modernisierten Haus schon statt. Jetzt wurde der „Alte Bahnhof“ eingeweiht.