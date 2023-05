So ging es im Vorjahr auf dem Wittensee bei der Opti-Regatta des WSCW zu. Foto: Archiv Manfred E. Fritsche up-down up-down Opti- und Feva-Regatten auf dem Wittensee So führt der WSCW den Nachwuchs an den Segelsport Von Dirk Steinmetz | 31.05.2023, 12:36 Uhr

Rund 50 Jugendliche werden an diesem Wochenende, 3. und 4. Juni, auf dem Wittensee an einem Opti-Feva-Meeting beim Wassersportclub am Wittensee (WSCW) mitmachen.