An der Bushaltestelle Kapelle Westerthal musste Ingrid Tüxen auf Anweisung des Busfahrers ihre Fahrt von Eckernförde nach Friedland/Windeby unterbrechen und aussteigen. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down ÖPNV Eckernförde nach Windeby Busfahrer wirft Rentnerin aus dem Bus Von Susanne Karkossa-Schwarz | 18.11.2022, 06:30 Uhr

Diese Busfahrt mit der Linie 725 wird Ingrid Tüxen so schnell nicht vergessen: Auf der Fahrt von Eckernförde nach Friedland/Windeby am späten Montagnachmittag hat der Busfahrer die Rentnerin aus dem Bus geworfen. Da es weit nach 17 Uhr war, musste die Rentnerin bei Wind und Wetter im Dunkeln zu Fuß an der Landstraße nach Hause gehen.