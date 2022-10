Klaus-Detlef Naeve ist der Mühle Auguste eng verbunden. Er ergriff vor 31 Jahren die Initiative zur Gründung des „Mühlenvereins zur Erhaltung der Groß Wittenseer Windmühle“. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Groß Wittensee So soll wieder Leben in die Mühle Auguste einziehen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 25.10.2022, 17:05 Uhr

Die Mühle Auguste ist das Wahrzeichen der Gemeinde. Seit Langem passiert dort nichts mehr. Das will der Mühlenverein zur Erhaltung der Groß Wittenseer Windmühle ändern und ein neues Konzept erarbeiten. Zunächst aber steht die Mitgliederversammlung am 28. Oktober an.