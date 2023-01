Sieben Tage in der Woche ist der neue Hofladen der Familie Bannick geöffnet. Henning mit Söhnchen Ben und Cornelia Bannick (v. r.) freuen sich, dass sie von Barbara Reinhardt und Lina Niebuhr (v. r.) unterstützt werden. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Neueröffnung Ahlefeld-Bistensee So sieht der neue Hofladen der Familie Bannick aus Von Susanne Karkossa-Schwarz | 20.01.2023, 16:37 Uhr

Seit fünf Generationen befindet sich der landwirtschaftliche Hof am Bistensee im Besitz der Familie Bannick. Was Selma Bannick in Sachen Direktvermarktung vor 40 Jahren begann, führt ihr Enkel Henning mit einer Neueröffnung jetzt professionell weiter.