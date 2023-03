Mithilfe des Treckers von Hannes Richert vom Hof Saelde wurde der schwere Tisch, Teil der Rastplatzgarnitur, auf den Gipfel des Heidbergs transportiert. Foto: Detlef Kroll up-down up-down Naturpark Hüttener Berge Wie ein 300 Kilogramm schwerer Tisch auf den Heidberg kommt Von Susanne Karkossa-Schwarz | 14.03.2023, 06:30 Uhr

Wer auf den 99 Meter hohen Heidberg wandert oder ihn mit dem Mountainbike befährt, erfreut sich auf dem Gipfel einer wunderschönen Aussicht in den Brekendorfer Forst, der Teil des Naturparks Hüttener Berge ist. Zum Ausruhen gab es bislang nur die alte Rastmöglichkeit, die in die Jahre gekommen war. Da hatten die „Hütti-Trail-Builders“ eine Idee: Eine neue Rastplatzgarnitur musste her.