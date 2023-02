Melanie Fechner entnimmt ein Buch aus der Medientankstelle. Der Automat registriert selbstständig, welche Medien entnommen und eingestellt werden. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Premiere in Schleswig-Holstein Ergänzung zur Fahrbücherei: In Brekendorf gibt es jetzt Bücher aus dem Automaten Von Michelle Ritterbusch | 10.02.2023, 14:55 Uhr

150 Bücher, DVDs und Zeitschriften stehen in einem Automaten im Markttreff in Brekendorf. Der silberne Schrank, der einem Snackautomaten ähnelt, ist eine Medientankstelle. Es ist die erste in Schleswig-Holstein.