Matthias Stührwoldt und Achim Schnoor (r.) treten am 21. Oktober gemeinsam in der Hüttener Kirche auf. Foto: Privat up-down up-down Kirche Hütten „Leeder un Geschichten“ mit Matthias Stührwoldt und Achim Schnoor Von Susanne Karkossa-Schwarz | 13.10.2022, 14:40 Uhr

Der Förderverein zum Erhalt der Hüttener Kirche bietet nach der coronabedingten Pause erstmals wieder eine Veranstaltung in der Kirche an. Am Freitag, 21. Oktober (19.30 Uhr), sind Matthias Stührwoldt und Achim Schnoor mit ihrem Programm „Stührwoldt & Schnoor - Leeder un Geschichten“ zu Gast.