Hier haben unsere Leserinnen und Leser das Wort. Zuschriften sind unter Angabe von Namen und Wohnort auch per E-Mail an redaktion.eckernfoerde@shz.de möglich. Bitte geben Sie die Seite und den Artikel an, auf den Sie sich beziehen. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Fleckebyer fragt: Wo bleibt die Revision des Landeskrankenhausplanes?

Hans-Erich Timme aus Fleckeby, Landarzt im Ruhestand, bezieht sich auf den Artikel „Initiative ‚Ja! im Land‘ beendet ihr Engagement“, der am 26. September auf shz.de und am 27. September in der Printausgabe erschien.

Die Befürchtungen bezüglich unserer Gesundheitsministerin Frau von der Decken, auch im Hinblick auf den Erhalt des Eckernförder Krankenhauses in seiner bisherigen Form, die ich schon einmal geäußert habe, scheinen sich zu bestätigen. Es kann nicht sein, dass eine Juristin, die auch gleichzeitig das Justizministerium innehat, auch noch Gesundheitsministerin ist. Unser Ministerpräsident macht gute Arbeit, aber diese Besetzung ist leider ein Fehlgriff, auch in Bezug zum Erhalt des Eckernförder Krankenhauses. Einmal mehr zeigt sich, dass Frau von der Decken hier entweder überfordert ist oder es an Kompetenz vermissen lässt. Warum wird es nicht geschafft, den Landeskrankenhausplan zeitnah zu revidieren? Das wäre so wichtig, damit die medizinische Versorgung in Eckernförde und im Umland gesichert bleibt und die Menschen, die in der Klinik arbeiten und diese am Laufen halten, endlich weitere Planungssicherheit bekommen! Aber nein, es passiert nichts. Nicht einmal eine Information über den Stand der Dinge wird herausgegeben.

Jedenfalls entsteht bei mir der Eindruck, dass hier geschlampt wird, und ich werde den Gedanken nicht los, ob vielleicht sogar System dahintersteckt. Warum hat sich das Gesundheitsministerium nicht selbst einmal ein Bild von der Lage vor Ort gemacht? Umliegende Kliniken, die die Eckernförder Patienten (Notfälle, Geburtshilfe) auffangen, sind am Limit, und dass bald eine sichere medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, ist abzusehen. Aber stattdessen wird ein dubioses Gutachten vorgeschoben, was offensichtlich die wahren Gegebenheiten nicht in seine Beurteilung aufgenommen hat.

Wir alle freuen uns und sind froh darüber, dass die Schön-Gruppe unsere Kliniken im Kreis übernommen hat und wir Aussicht auf eine weiterhin gute medizinische Versorgung haben. Warum wird das von der Regierung nicht unterstützt, sondern warum entsteht der Eindruck, dass die ganze Angelegenheit eher boykottiert wird? Lieber Herr Ministerpräsident, es ist jetzt an Ihnen, ein Machtwort zu sprechen und dafür zu sorgen, dass endlich Bewegung in die Angelegenheit kommt.

Kritik an Deponie: Es wurde nicht nach dem geeignetsten Standpunkt gesucht

Die Windebyerin Gabriele Pochhammer äußert sich zum Beitrag „Geplante Deponie: Druck auf Landesregierung soll erhöht werden“, der am 26. September auf shz.de und am 27. September in der Printausgabe erschien.

Im Beitrag über die geplante Bauschuttdeponie sind leider die wichtigsten Aspekte gar nicht angesprochen worden. Es geht eben nicht darum, dass ein Anlieger kein Riesenloch in seinem Vorgarten haben will, sondern es geht darum, möglicherweise weitreichende Umweltschäden zu verhindern. Die Deponie über sensiblen Wasseradern mitten im Landschafts-/Naturschutzgebiet gefährdet das Grundwasser in der Region und sorgt darüber hinaus für ein noch nicht absehbares Schwerverkehrsaufkommen nicht nur in Kosel und Gammelby, sondern auch in den umliegenden Gemeinden und der Stadt Eckernförde. Anders als bei Windrädern oder Photovoltaik-Anlagen wurde vorher keine Weißflächenkartierung durchgeführt. Heißt: Es wurde gar nicht nach dem geeignetsten Standpunkt gesucht. Der geplante Deponiestandort sei der schlechteste in Schleswig-Holstein, wird ein anerkannter Umweltexperte zitiert. Deswegen gilt es, die Deponie zu verhindern.