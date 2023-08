Zwischen Hütten und Windeby Baumaterial fehlt: Erneuerung vom Radweg an der L265 muss verschoben werden Von Rainer Krüger | 07.08.2023, 13:10 Uhr Die Radwegerneuerung an der L265 zwischen Windeby und Hütten – und damit auch die Vollsperrung der Straße – wird um eine Woche nach hinten verlegt. Sie startet jetzt erst am 14. August. Archivfoto: Rainer Krüger up-down up-down

Die Radwegsanierung an der L265 wird umdisponiert. Baumaterial kann nicht geliefert werden. Deswegen beginnen die Arbeiten zwischen Hütten und Windeby nicht wie geplant am 7., sondern erst am 14. August.