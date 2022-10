Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein bessert die Schäden an der L265 zwischen Ahlefeld und Ascheffel aus. Foto: Symbolbild/Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down L265 Ahlefeld L265 zwischen Ahlefeld und Ascheffel ab 10. Oktober halbseitig gesperrt Von Susanne Karkossa-Schwarz | 09.10.2022, 14:05 Uhr

Am 10. Oktober erfolgen die Vorarbeiten für Reparaturen der Teilstrecke an der L265. Dafür wird der Teilabschnitt ab Montag für fünf Tage halbseitig gesperrt. Am 14. Oktober erfolgen die Ausbesserungen selbst.