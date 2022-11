Sorgten für vergnügte Stunden mit Plattdeutsch in Fleckeby: Bärbel Wolfmeier (l.) und Inge Lorenzen. Foto: Britta Bünger up-down up-down Plattdeutsch im Casa Nostra Bärbel Wolfmeier und Inge Lorenzen verzaubern die Fleckebyer Von Britta Bünger | 01.11.2022, 08:40 Uhr

Einen bunten Abend in plattdeutscher Sprache erlebten rund 60 Gäste am Sonnabend im „Casa Nostra“ in Fleckeby. Zu Gast waren Bärbel Wolfmeier und Inge Lorenzen.