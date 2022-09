Farvenspeels „Worship Love“ bringt moderne christliche Musik in die Kreuzkirche Fleckeby. Foto: Farvenspeel up-down up-down Konzert in Fleckeby Farvenspeels „Worship Love“ ist Musik für Herz und Seele Von Petra Baruschke | 29.09.2022, 09:00 Uhr

Bereits vor einigen Jahren startete die Gruppe „Farvenspeel“ einen Abstecher in die moderne christliche Musik. In der Kreuzkirche Fleckeby geben die Musiker am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr ein Konzert.