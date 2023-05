Sie wirft unter den aufmerksamen Augen von Hans-Otto Kruse ihre Stimmzettel in die Urne Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Kommunalwahl in Osterby und Kosel Deshalb erwarten de Wahlvorstände eine hohe Beteiligung Von Dirk Steinmetz | 14.05.2023, 14:41 Uhr

Mit der Stimmabgabe verbinden viele Wähler den Start in einen Ausflug. So konnte der Wahlvorstand in Osterby Sonntag direkt um 8 Uhr die ersten Wähler begrüßen. Dort, wie auch in Kosel, stellt man eine hohe Briefwahlbeteiligung fest.