Foto: Jonas Bargmann Am 14. Mai wird in SH gewählt Kommunalwahl: Das sind die Spitzenkandidaten in Groß Wittensee Von Jonas Bargmann | 28.04.2023, 10:59 Uhr

Am 14. Mai ist in Schleswig-Holstein Kommunalwahl. Mit der Wahl setzt sich in Groß Wittensee auch die neue Gemeindevertretung zusammen.