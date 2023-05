uf den Bild sind abgebildet: (hintere Reihe, v.l.) Thore Schuchardt, Frank Schröder, Kjell Schröder, Björn Klitzke, Dr. Thomas Möller, Diethelm Korgoll, Carsten Kornath, Jan Niklas Glameyer, sowie vordere Reihe (v.l.): Cordula Schuchardt, Benny Prehn, Thorben Gosch, Karola Blunck, Clemens Naeve, Ben Naeve Foto: privat up-down up-down Kommunalwahl in SH CDU Groß Wittensee: Diese Ziele hat die Partei für die kommenden fünf Jahre Von Jonas Bargmann | 03.05.2023, 11:32 Uhr

Am 14. Mai ist in Schleswig-Holstein Kommunalwahl. Neben dem Neubauprojekt will die Partei weitere Ziele erreichen.