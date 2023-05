In Owschlag kandidiert der amtierende Bürgermeister erneut. Es gibt aber eine Besonderheit. Foto: onlinestreet.de/Jonas Bargmann up-down up-down Am 14. Mai wird in SH gewählt Kommunalwahl 2023: Das sind die Spitzenkandidaten aus Owschlag Von Jonas Bargmann | 03.05.2023, 07:47 Uhr

Am 14. Mai ist in Schleswig-Holstein Kommunalwahl. Mit der Wahl setzt sich in Owschlag die neue Gemeindevertretung zusammen.