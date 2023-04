Beim Unfall wurde die Leitplanke an der B203 erheblich beschädigt. Foto: Polizei up-down up-down Unfallflucht auf B203 Klein Wittensee: Lkw kommt von Straße ab – und beschädigt Leitplanke erheblich Von Rainer Krüger | 12.04.2023, 14:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Schaden verursacht und dann weggefahren. So hielt es ein Lkw-Fahrer am Dienstag, 11. April, nach einem Unfall auf der Bundesstraße 203 in Höhe Klein Wittensee. Nun sucht die Polizei Ascheffel nach dem Unbekannten.